Рауль Рианчо: "Глушаков носится по полю как курица без головы"

Бывший и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, что капитан команды Денис Глушаков сильно старается, чтобы доказать свою пользу красно-белым. Хавбек был переведен в молодежную команду после конфликта с главным тренером Массимо Каррерой. После отставки Карреры Рианчо вернул Глушакова в основу. Накануне главным тренером "Спартака" был назначен Олег Кононов.

- Не лучший момент для Дениса, - сказал Рианчо. - Проигрывает единоборства, не может найти себя на поле. Я все это вижу, и мы общались на эту тему. Но у Глушакова есть оправдание. Все это время, с середины сентября он работал, чтобы доказать всем, как они были неправы, что списали его со счетов. Когда он вышел на поле, и десятки тысяч человек засвистели, желание доказать стало еще сильнее. И эта злость сработала против него. Он носился по полю, как… курица без головы. Туда-сюда! Лишь бы доказать, что он в порядке. Черт возьми, надо думать на поле! Ты же не курица, ты хороший полузащитник, важный игрок для "Спартака". Но как тут думать, когда такое кричат? Все влияет. И проблемы в личной жизни тоже. Футбол отражает состояние души. Если все хорошо в семье, человек счастлив и на поле. И наоборот. (Дмитрий Зеленов, Мария Маркова)

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