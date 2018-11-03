Рауль Рианчо: "Глушаков? Буду защищать игроков как своих детей!"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо на пресс-конференции заявил, что всегда будет защищать своих подопечных - вне зависимости от фамилий.

- Я не защищаю Глушакова. Я защищаю игрока команды. Неважно, как его зовут. Глушаков, Ещенко, Еременко или Луиз Адриану. У меня есть преимущество перед другими тренерами - я не привез ни одного игрока. Для меня все футболисты равны. Я буду защищать их, как своих собственных детей! - сказал Рианчо, отвечая на вопрос корреспондента "СЭ". - А Глушаков тренировался как всегда - то есть фантастически. Он всегда показывал себя как профессионал.

Глушаков был отстранен от тренировок с основным составом "Спартака" 18 сентября. После ухода с поста главного тренера команды Массимо Карреры футболист вернулся в основу красно-белых. 1 ноября он вывел "Спартак" на поле с капитанской повязкой в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (1:0). Во время игры болельщики красно-белых освистывали и оскорбляли Глушакова.

В воскресенье в Москве "Спартак" проведет матч 13-го тура чемпионата России с "Уралом". (Илья Андреев)

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