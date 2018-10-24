Рауль Рианчо: "Еще до отставки Карреры многие просили вернуть Глушакова и Ещенко"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал свои первые дни работы в новой должности. Рианчо принял команду после отставки Массимо Карреры 22 октября и сразу вернул в основу Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Оба футболиста были переведены в молодежку после того, как лайкнули посты с критикой актера Дмитрия Назарова в адрес Карреры.

– Ничего нового или особенного не произошло, - цитирует RT Рианчо. - Что касается моей работы с игроками, я всегда веду себя одинаково. Сейчас просто прибавилось обязанностей – нужно определять состав на игру и постараться быть справедливым по отношению ко всем.

– Стоит ли ждать кардинальных изменений в стартовом составе?

– Как говорится, каждый меряет по себе. У Массимо было свое видение футбола, у меня – свое. Да, что-то поменяется, но ни о каких радикальных преобразованиях речи не идет.

– Андрей Ещенко и Денис Глушаков приступили к тренировкам с основным составом после месячного отлучения. Это ваше решение?

– Да. В этом вопросе у нас с Каррерой всегда были разные мнения. Я считаю их футболистами, которые нужны "Спартаку" и могут принести ему пользу. Приведу простой пример, чтобы наглядно объяснить. Допустим, я являюсь управляющим какого-то завода, но не эксплуатирую два рабочих станка. И у хозяина этого предприятия возникнет резонный вопрос, почему я так поступаю. Здесь то же самое. Игроки – это инструменты. Если они есть у тебя в распоряжении, то надо их использовать.

– Следовательно, после отставки Карреры вы воспользовались ситуацией и вернули их?

– Да. Я все-таки довел это дело до конца. Предложил руководству, со мной согласились, и они снова оказались в составе.

– Состоялся ли с Глушаковым и Ещенко какой-то личный разговор или они просто вернулись и начали работать?

– Я тот человек, который очень много общается с игроками. Поэтому я встретился ними, сказал, что они ценные кадры, которые способны помочь коллективу. Более того, еще до отставки Карреры ко мне подходили многие футболисты и просили их вернуть.