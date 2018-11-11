Рауль Рианчо: "До сих пор я в своей должности, но слышал о кандидатах на пост тренера "Спартака"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал поражение от "Уфы" (0:2) в матче 14-го тура РПЛ. Он отметил, что слышал о кандидатах на пост.

– Последняя игра для вас, как говорилось в СМИ, какова ваша дальнейшая судьба?

– Мою судьбу вы знаете лучше, чем я. До сих пор я в своей должности, но слышал о кандидатах на пост. Как только руководство свяжется со мной и скажет, что нужно уходить, то я уйду. Не знаю, когда это произойдет. На сегодняшнюю игру я вышел как на свою первую игру.

Футбол – моя страсть, эта игра у меня в крови. Футбол – состояние души: иногда футболисты могут пронести его, иногда что-то не идет. "Спартак" – хорошая команда, но все прекрасно знают, под каким давлением играет команда. Футболистам нужна поддержка болельщиков, как и новому главного тренера. (Иван Уральский)

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