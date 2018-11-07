Рауль Рианчо: "Что советую Глушакову и остальным? Быть справедливым и верным"

И.о. главного тренера московского "Спартака" Рауль Рианчо рассказал о советах футболистам, которые планируют после завершения карьеры стать тренерами.

- Знаете, что Глушаков, Комбаров и Ещенко учатся на тренеров в ВШТ? Давали им какой-то совет?

- Что должен сделать человек, чтобы стать хорошим тренером? Ответ простой: быть справедливым. И верным. А техника, тактика, психология, этому нужно научиться, прочитав в книжках. Но быть справедливым с командой – это самое сложное. Я всегда даю этот совет ребятам, которые учатся на тренеров, в том числе Глушакову, Комбарову и Ещенко. И когда я уйду из "Спартака", мне скажут: Рауль был справедлив. Повторюсь, никогда не формирую стартовый состав, основываясь на именах. Мне не важно, сколько игроку лет и как его зовут. Мне важно, как он отдается в игре. Состав формируется только из этих факторов. Возможно, я ошибусь с этим, и много раз, но такова жизнь. (Александр Рогулев, Елена Григорьевская)

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