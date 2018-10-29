22:54 29 октября | Футбол — РПЛ

Рауль Рианчо: "Через некоторое время Игнатов станет основным игроком сборной"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака"  Рауль Рианчо после матча 12-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1) прокомментировал игру полузащитника красно-белых Михаила Игнатова.

- Как вам игра Игнатова?

- Я никогда не смотрю на заслуги и имена игроков перед матчем. Я базируюсь только на информации, которой нет у вас. Ему 18 лет. Думаю, что через некоторое время он станет основным полузащитником сборной России. У него есть все данные для этого. Мы пытаемся раскрыть его потенциал. (Артур Еникеев)

Рубин - Спартак

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