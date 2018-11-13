Рауль Рианчо: "Были с Каррерой как братья"

Бывший и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, что поддерживал хорошие отношения с Массимо Каррерой все время их совместной работы в московском клубе. Каррера был уволен в октябре, Рианчо временно занял его должность, а накануне "Спартак" официально объявил о назначении Олега Кононова.

– На протяжении всего периода совместной работы мы были с Каррерой как братья! – сказал Рианчо. – Если мне что-то нравилось или я что-то считал правильным, всегда говорил ему об этом, если был уверен, что Массимо ошибается – говорил ему об этом в лицо. Относился к нему, как к брату. И всегда после всех советов говорил: ты – тренер, конечное решение – твое. (Дмитрий Зеленов, Мария Маркова)

Полностью интервью Рианчо