Рауль Рианчо: "Абсолютно не волнуюсь насчет своего будущего в "Спартаке"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо не переживает насчет того, останется ли он в клубе. Об этом он заявил на пресс-конференции перед матчем 13-го тура РПЛ с "Уралом", который состоится в воскресенье в Москве.

- Абсолютно не волнуюсь по поводу своего будущего, - сказал Рианчо. - Если руководство захочет, чтобы я работал дальше - буду работать. Я никогда не подписывал долгосрочных контрактов. Я здесь уже полгода. И за полгода будет ясно, нашел я общий язык с игроками или нет. Думаю только о предстоящем матче.

Рианчо был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" 22 октября после ухода Массимо Карреры. В московском клубе испанский специалист работает с лета. (Илья Андреев)

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