17:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рассмотрение апелляции Еременко начнут завтра в полдень

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Заседание апелляционного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором рассмотрят апелляцию по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко, начнется завтра в 12 часов дня по московскому времени.

Как сообщили "СЭ" в УЕФА, сам футболист "будет присутствовать на слушании дела". Он приедет в сопровождении своего адвоката. "Никаких заявлений делать не планируем. Результаты слушания объявим в дисциплинарном блоге на сайте", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, что полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии дисквалифицирован на два года из-за обнаруженных в его допинг-пробе следов употребления кокаина. Игрок пытается обжаловать это наказание. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Это была клюква в сахаре.

17:41

Митяй Антибомж

А что там рассматривать? Припаять ещё годик, если тупой такой.

17:19

эстонский армеец

Удачи. Может чуток скостят.)

17:12

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