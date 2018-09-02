23:16 | Футбол — РПЛ

Рассказов о себе, Максименко и Ломовицком: "Как в старые добрые"


Защитник "Спартака" Николай Рассказов поблагодарил болельщиков "Спартака" за поддержку в матче шестого тура российской премьер-лиги с "Зенитом" (0:0). 20-летний игрок также пожелал здоровья получившему травму Самюэлю Жиго.

- Спасибо болельщикам за поддержку. "Спартак-98", как в старые добрые. Здоровья, Самюэль Жиго! Мы с тобой, - написал Рассказов в Инстаграме.

Написав "Спартак-98", игрок, по всей видимости, имел ввиду тот факт, что в матче с "Зенитом" вышли сразу три футболиста красно-белых 1998 года рождения. Помимо самого Рассказова, это вратарь Александр Максименко и полузащитник Александр Ломовицкий. Все трое провели матч с питерцами без замен. 

 

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