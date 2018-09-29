11:44 | Футбол — РПЛ

Рассказов назвал свое необычное прозвище

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Защитник "Спартака" Николай Рассказов в интервью клубной пресс-службе отметил, что невозмутим во время матчей.

- Вы очень рассудительный и спокойный…

- Мне часто об этом говорят. Знаете, какое прозвище у меня было в академии? Спокуха. Мне всегда так кричали старшие ребята, когда видели: "Спокуха, Спокуха!.." Потому что в матче обычно невозмутим. Я и правда, спокойный в игре, спокойный и в жизни. А еще - терпеливый. Для того чтобы закрепиться в Москве, в команде, нужно было много терпения. Кажется, смог все преодолеть.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-09-29-nikolay_rasskazov_ya_spokoynyy_i_terpelivyy/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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