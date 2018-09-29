Рассказов назвал свое необычное прозвище

Защитник "Спартака" Николай Рассказов в интервью клубной пресс-службе отметил, что невозмутим во время матчей.

- Вы очень рассудительный и спокойный…

- Мне часто об этом говорят. Знаете, какое прозвище у меня было в академии? Спокуха. Мне всегда так кричали старшие ребята, когда видели: "Спокуха, Спокуха!.." Потому что в матче обычно невозмутим. Я и правда, спокойный в игре, спокойный и в жизни. А еще - терпеливый. Для того чтобы закрепиться в Москве, в команде, нужно было много терпения. Кажется, смог все преодолеть.