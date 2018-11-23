"Рассказ о львиной доле". "Динамо" пошутило над "Енисеем" перед очной встречей

Youtube-канал "Динамо" выпустил шутливый видео-ролик перед матчем 15-го тура чемпионата России с красноярским "Енисеем".

В течение текущего сезона, который является дебютным для красноярцев в РПЛ, "Енисей" дарит книги главным тренерам команд, с которыми встречается. На этот раз "Динамо" предлагает сделать "подарок" красноярскому клубу.

Перед встречей 15-го тура "Динамо" занимает 12-е место с 16-ю очками, "Енисей" замукает таблицу, имея в своем активе 6 баллов.

"Динамо" – "Енисей": чемпионат России, онлайн-трансляция, 24 ноября, начало – в 14.00 (мск).