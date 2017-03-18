Расписание на ближайшие туры РФПЛ представит в понедельник

В понедельник РФПЛ представит расписание на три тура чемпионата, которые будут проведены после паузы на международные матчи. Об этом после дерби "Локомотив" – "Спартак" в рамках 20-го тура сообщил президент лиги Сергей Прядкин, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– В понедельник лига даст календарь на три тура. Хотим поставить все клубы в равное положение, с учетом того, что во многих командах играют представители разных сборных, - сказал Прядкин.