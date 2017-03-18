18:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Расписание на ближайшие туры РФПЛ представит в понедельник

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В понедельник РФПЛ представит расписание на три тура чемпионата, которые будут проведены после паузы на международные матчи. Об этом после дерби "Локомотив" – "Спартак" в рамках 20-го тура сообщил президент лиги Сергей Прядкин, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– В понедельник лига даст календарь на три тура. Хотим поставить все клубы в равное положение, с учетом того, что во многих командах играют представители разных сборных, - сказал Прядкин.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Вопреки

Опять Прядкинские игры... То еврокубки мешали на весь сезон составить календарь, теперь будет учитывать рекомендации Гинера с Федуном, обеспечив им благоприятный график, с учетом положения в турнирной таблице. Каждый год одно и тоже. Почему в Европе календарь НЕРУШИМ, а у нас все для адм. ресурсных клубов делается ? Может быть господин МУТКО ответит публично ? Вот болото

19:26

Luch-Energy

Что мешает на все 10 сразу??! Кто-то в еврокубках выступает? В чем проблема вообще?

19:14

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