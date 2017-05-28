Расич - в "старте" "Арсенала" на игру с "Енисеем"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков огласил стартовый состав команды на ответный стыковой матч за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне против "Енисея". С первых минут на поле появится нападающий Федерико Расич, пропустивший первую игру из-за повреждения.

"Арсенал": Габулов – Комбаров, Григалава, Беляев, Денисов, Александров – Боурчану, Горбатенко – Думбья, Максимов – Расич.

Запасные: Левашов, Хагуш, Аджоев, Вергара, Шевченко, Берхамов, Власов.

Напомним, что первая встреча завершилась победой красноярского клуба со счетом 2:1. Ответный матч пройдет в Туле в воскресенье, 28 мая, и начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.