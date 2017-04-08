Расич - в атаке "Арсенала" на матч с "Тереком"

Стали известны составы "Арсенала" и "Терека" на матч 21-го тура премьер-лиги. В атаке туляков с первых минут появится Федерико Расич. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Терек": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Плиев, Дьембер, Кузяев, Пирис, Грозав, Митришев, Балай.

Запасные - Годзюр, Гудиев, Родолфу, Оздоев, Кадыров, Мирзов, Бериша, Садаев, Мбенг.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Власов, Горбатенко, Думбья, Бурчану, Александров, Расич.

Запасные - Левашов, Ершов, Григалава, Хагуш, Денисов, Вергара, Рыжков, Стеклов, Буранов, Шевченко, Аджоев.

Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Терек" - "Арсенал"