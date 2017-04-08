Рашид Рахимов: "Я недоволен. Вместо 3:0 "Терек" пропустил в свои ворота"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча 22-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:1) отметил, что недоволен тем, как команда использовала свои момент в контратаках. По его словам, команда должна была забивать третий гол намного раньше.

- Конечно, после победы есть некоторое облегчение, - заявил Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол". - Но я как тренер смотрю на игру несколько иначе. В предыдущих поединках мы играли неплохо. В этом матче, даже при таком результате, у меня есть определенные моменты недовольства. Недовольство тем, как игроки распоряжались своими моментами, контршансами. Но, к сожалению, мы теряли мячи при переходе в атаку. Не знаю, с чем это связано. Надо уменьшать количество брака при передачах. Наверное, тогда можно будет использовать больше шансов. Но мы вместо того, чтобы делать счет 3:0, пропустили в свои ворота. Если брать в целом, то я думаю, что наша победа закономерна.