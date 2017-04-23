Рашид Рахимов: "Я бы не сказал, что "Анжи" играл особенно хорошо"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча 24-го тура премьер-лиги с "Анжи" (0:1) выразил сожаление по поводу поражения. При этом специалиста подчеркнул: соперник не показал выдающейся игры. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи.

– Мы допустили глупую ошибку, когда выпустили соперника в контратаку с углового флажка, – приводит официальный сайт "Терека" слова Рахимова. – Это нужно долго разбирать. После этого соперник стал организованнее и глубже играть в обороне. Мы не смогли, не в первый раз, вскрыть оборону соперника. И отсюда это неприятное поражение. Пропускаем удары, терпим удары. Посмотрим, сколько их выдержим, надеюсь, будем их пропускать поменьше.

– Можно ли сказать, что "Анжи" играл особенно хорошо?

– Я бы не сказал, что они играли особенно хорошо. Если анализировать всю игру, они сделали очень правильно, после забитого мяча опустились глубже и стали играть плотнее, постоянно навязывать борьбу. Если заметили, в контратаки их защитники и опорники не подключались. При отборе мяча нам было тяжело перейти в контратаку. При потере мяча они тут же создавали плотность. У нас возникали проблемы с контролем мяча. Если бы не этот гол, игра была бы более открытая, и у нас было бы больше шансов.