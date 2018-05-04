21:25 | Футбол — РФПЛ

Рашид Рахимов: "Все в руках "Локомотива". Ни пятая, ни шестая колонны помешать не могут"

Рашид РАХИМОВ. Фото Виталий ТИМКИВ, "СЭ"
Рашид РАХИМОВ. Фото Виталий ТИМКИВ, "СЭ"

Бывший тренер "Локомотива" Рашид Рахимов оценил ситуацию в борьбе за золото чемпионата России.

- Победа "Краснодара" над "Локомотивом" (2:0) ничего не изменила, все остается в руках железнодорожников, преследователи лишь сократили отставание, - говорит Рахимов. - Чем ближе концовка сезона, тем больше влияет психологическое давление. Семину сейчас очень важно сохранить уравновешенность команды. Большинство футболистов "Локо" - опытные люди, уже проходившие стрессовые футбольные ситуации, так что вряд ли у Юрия Павловича с этим возникнут проблемы. 

- То, что "Локомотив" не может оформить досрочное чемпионство, теряя очки, а преследователи оступаются вслед за лидером, говорит о слабости наших топ-клубов - или о силе клубов из второй половины таблицы?

- По-моему, так было всегда. Каждый сезон в конце чемпионата все решают свои задачи, и команды, которые сражаются за выживание, по традиции очень опасны. Никто не хочет вылетать, отсюда каждый год возникают такие ситуации, сейчас, например, у "Спартака".

- Как вы воспринимаете слова Семина о "пятой колонне" на пресс-конференции после матча с "Краснодаром"? 

- Сколько бы этих колонн ни было, каждый футболист в "Локомотиве" понимает, что сейчас у клуба прекрасный шанс выиграть чемпионат. Семин, как опытный тренер, способен придать коллективу психологическое спокойствие, которое необходимо для победы в РФПЛ. 

- Значит, "Локомотив" удержит первую строчку?

- Если и не станет чемпионом, то только по своей вине. Никакие колонны - хоть пятые, хоть шестые - не могут на это повлиять. (Иван ТОРОПЦЕВ)

"Локомотив" за два тура до конца чемпионата возглавляет турнирную таблицу (57 очков). Помимо железнодорожников шансы на чемпионство сохраняют "Спартак" (2-е место, 53 очка) и ЦСКА (3-е место, 52 очка).

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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