23:25 10 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рашид Рахимов: "Вначале у ЦСКА не было моментов"

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Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов признался, что игра в 6-м туре премьер-лиги с ЦСКА (0:3) оставила у него двоякое впечатление, передает корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Он отметил красоту нового стадиона ЦСКА.

– Я вчера уже на тренировке сказал – стадион великолепный, – отметил Рахимов. – По-хорошему завидуешь ЦСКА. Зрители близко. Надеюсь, всегда будет полный, как сегодня.

Игра оставила двоякое впечатление. Вначале у ЦСКА не было моментов. Пропустили там, что отрабатывали – простой гол. Длинный заброс за спину на Фернандеса. Разница – в исполнительском мастерстве. Чтобы нивелировать, нужно быть более агрессивными, лучше переходить от обороны к атаке и обратно. Это нам сегодня не удалось. У ЦСКА же проходила игра в одно-два касания.

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