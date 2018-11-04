Рашид Рахимов: "В матче с "Зенитом" "Ахмат" заслужил ничью"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов на пресс-конференции после гостевого матча 13-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:1) сказал, что грозненскую команду сгубило большое количество технического брака. При этом он назвал ничью более справедливым исходом встречи.

– Если брать матч в целом, то, по организации игры, по самоотдаче и желанию, думаю, мы ни в чем не уступили, – отметил Рахимов на послематчевой пресс-конференции. – Выглядели неплохо. Однако качество наших позиционных атак, качество перехода из обороны в нападение… Нас губило большое количество технического брака, отсюда все эти проблемы. Но я считаю, команда заслужила, как минимум, ничью.

– С вашим возвращением в "Ахмат" команда взяла курс на более дисциплинированный футбол?

– В футболе всегда должна присутствовать дисциплина, это компактная и контактная игра. Если ты выигрываешь больше единоборств, чем соперник, то имеешь определенное преимущество. Нам этого не хватает – если сравнивать прошлую команду и сегодняшнюю, например, по именам. Хочется иметь то, что было, но к былому тяжело вернуться. Сегодня мы увидели определенные проблемы. Клуб – со мной или без меня – должен иметь ориентиры, двигаться вверх.

– Можно ли сравнить сегодняшний "Зенит" и тот, что вы обыгрывали полтора года назад?

– В той команде играли Гарай, Витсель, Халк – они сами решали эпизоды, и это очень важно в современном футболе. Сейчас все научились играть в защите, вскрывать оборону становится все сложнее. Поэтому голы Халка с любой дистанции приносили команде пользу. Но и сегодня у "Зенита" есть качественные футболисты, так что у клуба нет других задач, кроме побед – да и не должно быть, учитывая те условия и цели, которые он ставит перед собой. (Егор Бычков)

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