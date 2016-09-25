Рашид Рахимов: "В игре "Терека" сегодня чувствовалась усталость"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча 8-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:0) выразил мнение, что кубковый матч с "Факелом" отразился на игре его команды. Специалист недоволен тем, что грозненцы не сумели одержать победу.

- Очки сейчас нужны и той, и другой команде, - начал Рахимов. - У нас их все-таки побольше, но мы давно не проигрывали в чемпионате две игры подряд. За последние три года такое если и было, то 1-2 раза. Так что сегодня хотели реабилитироваться. Мы провели тяжелую игру на Кубок в Воронеже, где дождь лил всю игру. А сегодня вышел тот же состав, что и с "Факелом", за исключением двух игроков.

Я разделил бы сегодняшнюю встречу на две части. В первом тайме мы контролировали игру, у нас было достаточно моментов, чтобы забить. Не реализовали свои моменты. Во втором тайме уже чувствовалась усталость. Там уже и у "Арсенала" стали появляться моменты. У нас тоже были возможности забить, но целостности уже не было. Сказать, что 90 минут мы провели на одной скорости, я не могу. Поэтому, с одной стороны, мы, конечно, взяли очко, но с другой стороны, есть недовольство тем, что не смогли выиграть. Я думаю, схожие ощущения и у "Арсенала".

- Согласны ли вы с тем, что во многом именно из-за вратаря "Арсенала" вам не удалось сегодня победить?

- Он сыграл очень хорошо. Если взять два последних момента, когда и со штрафного, и с двух метров он вытаскивает мяч, когда из кучи народа ему бьют… В такие моменты вратарю всегда тяжело; он сыграл очень хорошо. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)