Рашид Рахимов: "В игре с "Ростов" "Терек" хотел реабилитироваться за поражение от "Уфы"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после игры 19-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) заявил, результат соответствует общему рисунку встречи. Специалист подчеркнул, что технический брак по ходу встречи связан с качеством поля.

– Мы ожидали тяжелую игру и понимали, какое тяжелое поле, – сказал Рахимов. – Знали, что в этой ситуации очень важно выигрывать единоборства. Кроме того, понимали, что "Ростов" будет опасен при стандартах – у них есть игроки, здорово играющие головой. В одном-двух эпизодах в конце матча нам повезло, но много голов сегодня никто и не ожидал, игра шла до ошибки. В целом, если брать общий рисунок, то результат соответствует игре.

– Вы не были особо активны в атаке. Означает ли это, что вы приехали за одним очком?

– Нет, мы приехали, понимая, что "Ростов" быстро выходит из обороны, отлично реализует стандарты и сам хорошо обороняется. Стало быть, нам надо было плотнее сыграть, не давая хозяевам свободных зон. Да, у нас самих не удавались сегодня быстрые выходы в атаку, мы быстро теряли мяч – как впрочем, и "Ростов". Было много технического брака, но причиной этому поле, оно тяжелое для игры. Мы не приехали за ничьей. Мы обидно проиграли дома "Уфе", и хотели реабилитироваться. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Трансляция матча "Ростов" – "Терек"