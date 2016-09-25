Рашид Рахимов: "В чемпионате России нет проходных матчей, любой может обыграть любого"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча 8-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:0) выразил мнение, что в игре канониров присутствовала боязнь пропустить первыми. По словам специалиста, тульской команде непросто даются позиционные атаки.

- Как оцените игру "Арсенала"?

- Я считаю, что сейчас в премьер-лиге вообще нет слабых соперников. Любой может обыграть любого, проходных матчей вообще нет. Даже если вы вспомните игру "Арсенала" с "Зенитом", там питерцы, наверное, реализовали все свои моменты. А по игре туляки выглядели довольно неплохо. Понятно, что у тех выше индивидуальное мастерство, поэтому "Зенит" столько и забил. Но вы посмотрите, ведь туляки пропустили 9 мячей во встречах со "Спартаком" и "Зенитом", а с остальными соперниками они достаточно уверенно играли в обороне, поэтому я ожидал, что сегодня будет тяжелая игра. "Арсенал" - неплохая команда, он и дома, и на выезде выглядит хорошо. Но если есть хороший уровень организации в команде, она всегда будет на одну-две ступеньки выше. А вот если этого нет, то ты можешь попасть в такую ситуацию, из которой будет тяжело выйти чисто психологически. Ты уже должен идти ва-банк.

- "Арсенал" вас сегодня чем-нибудь удивил?

- Мы рассматривали два варианта. Понимали, что тулякам нужны очки, они могут начать агрессивно и будут нас прессинговать. Это - первый вариант. Второй - что они попытаются сыграть на контратаках. Они знают, что "Терек" любит контролировать мяч, у нас, бывает, появляются свободные зоны. Если брать всю игру, то "Арсенал" все-таки пытался сыграть как раз вторым номером. Все-таки, наверное, присутствовала боязнь того, что пропустят первыми. Иначе пришлось бы раскрываться и пришлось бы гораздо тяжелее. Тулякам очень тяжело даются позиционные атаки, и отыграться им было бы очень непросто. Видимо, поэтому их штаб и выбрал такой план на игру, хотя, может быть, это мы заставили так действовать. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)