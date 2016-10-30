Рашид Рахимов: "Урал" привез себе гол - и вернул "Терек" в игру"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов подчеркнул, что его команда безобразно провела начало матча 12-го тура чемпионата России с "Уралом" в Екатеринбурге (4:1), передает корреспондент "СЭ" Алексей МАКСИМОВ. По словам специалиста, грозненцы не смогли бы вернуться в игру, если бы екатеринбуржцы забили два мяча в первом тайме.

- Я думаю, у вас более неприятные ощущения, - сказал Рахимов, обращаясь к залу. - У нас они лучше. На неделе было наоборот - вы прошли "Амкар" в Кубке.

По игре - много было технического брака, мы плохо вошли в игру, безобразно провели первую часть первого тайма. Это привело к тому, что соперник забил. Забей "Урал" нам второй мяч, нам было бы сложно вернуться.

Соперник сам вернул нас в игру, когда защитник и вратарь привезли себе гол. Во втором тайме игра шла до забитого мяча. Мы поразили ворота соперника, и нам стало легче. Мы стали действовать от обороны и достаточно быстро забили третий мяч. Все это в совокупности и привело к итоговому результату.

- У вас есть претензии к арбитру по поводу пенальти?

- Я не видел момента. Мне сказали, что наш игрок зацепил Чантурию. Как можно предъявлять претензии, если ты не видел эпизода…

- Почему не было предыгровой тренировки в Екатеринбурге?

- Мы учитывали погодные условия и разницу во времени. "Терек" живет и тренируется по московскому времени. Чтобы провести предыгровую тренировку в Екатеринбурге, нам бы пришлось очень рано вылетать из Грозного. Мы посчитали, что лучше этого не делать. Тренировались у себя дома, там же был обед. А вот ужин - уже в Екатеринбурге.

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