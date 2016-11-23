Рашид Рахимов: "Третье место радует, но я не полностью удовлетворен тем, как играет "Терек"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов отметил, что победа над "Зенитом" в 13-м туре чемпионата России (2:1) вселила уверенность в игроков его команды. Также он отметил, что не полностью удовлетворен игрой команды, несмотря на третье место в турнирной таблице.

– Победа над "Зенитом" вселила больше уверенности в игроков, – цитирует "Р-Спорт" Рахимова. – Я просто ребятам сказал до матча, хотя они об этом забыли, попросил вспомнить 13-й тур два года назад, в Питере. Тоже был 13-й тур, "Зенит" шел без поражений, и мы провели с ним матч – выиграли 3:1. Вот я и сказал, что уважать, конечно, надо "Зенит", команда очень хорошая с качественными игроками. Но уважать надо и себя. Нужно выйти, показать максимум возможного. А дальше уже ситуация покажет. Самое важное, чтобы после матча вы не вышли и не сказали себе, что где-то недоработали. Сама игра показала, что мы неплохо выглядели, показали хороший футбол.

Хотя я сказал, что третье место радует, но в то же время не могу сказать, что полностью удовлетворен тем, что происходит, как играет команда. Есть много моментов, нюансов, над которыми нужно работать. Приятно за команду, за клуб, но как тренер я должен обращать внимание на те проблемы, которые у нас есть. У нас их достаточно. Если их достаточно, значит, нет определенного запаса прочности, чтобы показывать футбол высокого уровня каждый матч. К этому нужно стремиться, и это только через то придет, как мы будем анализировать свои ошибки и получится ли у нас исправлять их.