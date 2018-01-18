Рашид Рахимов: "Травма Джикии - катастрофа для сборной, нужно звать Березуцких"

Бывший защитник сборной России Рашид Рахимов уверен, что даже если не подтвердится диагноз травмы Георгия Джикии, который получил повреждение в контрольном матче "Спартак" – "Шанхай Шанган" и покинул поле на носилках. Врач красно-белых Михаил Вартапетов предположил, что игрок обороны повредил крестообразные связки.

– Первый тайм "Спартака" посмотрел, но, к сожалению, не видел эпизод с травмой Джикии. Зато заметил, что красно-белые очень неуверенно играют, – сказал Рахимов. – Там есть определенная динамика колена – если оно двигается, то, скорее всего, "кресты". У меня была такая травма.

– Если диагноз Вартапетова подтвердится, это катастрофа для сборной?

– Да. На сегодняшний день Джикия очень сильно прибавил, и это обещает стать большой потерей. Георгий сейчас очень уверенно начал играть. У нас и без того мало центральных защитников, и здесь еще такая травма... Но с другой стороны еще есть время, чтобы кого-то наиграть. Но все равно при нашем наборе качественных центральных защитников это станет большой потерей.

– Стоит просить вернуться в сборную Василия Березуцкого?

– Я вообще думаю, что это нужно было сделать давно. Но насколько я слышал, они сами не хотят играть в сборной. В то же время считаю, что Березуцкие нашей сборной бы помогли. (Андрей СИЗЯКИН)

Трансляция матча "Спартак" – "Шанхай Шанган" //

Крик, колено, скорая. Травма Джикии. Подробности //

Михаил Вартапетов: "У Джикии подозрение на кресты"