14:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рашид Рахимов: "Терек" воспрял духом, забив после ошибки Арапова"

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Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов подчеркнул, что его команда безобразно начала матч 12-го тура чемпионата России с "Уралом" (4:1). По словам специалиста, гол, забитый после ошибки вратаря екатеринбуржцев Дмитрия Арапова, вдохновил грозненцев.

- Первая половина первого тайма была безобразной с нашей стороны, - сказал Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол". - По той игре которую "Терек" показывал, мы еще мало пропустили. Мы не шли в единоборства, не было агрессии.

Потом удача повернулась к нам. "Терек" воспрял духом, забив гол после ошибки вратаря и защитника. Игроки "Урала" - наоборот. Их недовольство было заметно. Игра развернулась в другую сторону, но нам было бы сложно, если бы екатеринбуржцы забили второй гол.

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