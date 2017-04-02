Рашид Рахимов: "Терек" сделал так, чтобы "Амкар" забил"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча 21-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:1) подчеркнул, что в начале встречи команда должна была действовать более активно. При этом специалист остался доволен действиями своих подопечных после перерыва.

- Я думаю, что "Терек" сделал так, чтобы "Амкар" забил, - сказал Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол". - В моменты, когда нужно было действовать более инициативно, принять мяч, контролировать мяч, мы ждали его. Отсюда и получили гол.

Может быть не приспособились к полю - был сильный ветер, не могли рассчитать полет мяча. Но потом внесли правки. Второй тайм провели неплохо. Главное - я видел желание забить второй гол. Если брать матч в общем, то счет по игре.

Трансляция матча "Амкар" - "Терек"