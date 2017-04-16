Рашид Рахимов: "Терек" сам подарил три очка "Оренбургу"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов считает, что его команда не заслужила поражения в матче 23-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" (1:2). По его словам, логичным итогом встречи была бы ничья.

– Впечатление смазал последний момент в игре, когда мы сами подарили три очка, – приводит официальный сайт "Оренбурга" слова Рахимова. – Закономерно было все-таки сыграть вничью. Мы прекрасно знали, чем силен "Оренбург" у себя дома. Это поиски стандартных ситуаций: штрафных, угловых. Здесь у "Оренбурга" было превосходство. Но если брать контроль мяча, это у нас получалось более целостно. Мы невнимательно не сыграли при одной фланговой подаче и привезли подарок в конце матча. Такие матчи случаются. Конечно, обидно за команду, ничего не предвещало второго гола в наши ворота. Надо держать удар, двигаться дальше. Понятно, что и "Оренбургу" нужны очки. Есть следующий матч. Нужно проанализировать эту игру и двигаться дальше.

Наша опорная зона допускала много брака. Искусственное поле тоже сказалось. Мяч катится по-другому. Я просил своих полузащитников менять направление атаки. И это получалось, когда они так делали. Нельзя замедлять игру, когда соперник действует таким образом. Когда начинали играть коротко, нас накрывали, и мы теряли мяч.