20:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рашид Рахимов: "Терек" прекрасно понимает, что нас ждет на новом стадионе ЦСКА"

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Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов в преддверии гостевого матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА в эфире телеканала "Наш футбол" поздравил соперника с открытием нового стадиона. Поединок состоится на "Арене ЦСКА" и начнется в 20.30 по московскому времени.

– Какие впечатления от нового стадиона ЦСКА?

– От нового стадиона всегда могут быть только самые хорошие впечатления. То, что мы увидели, нас очень обрадовало. Поздравляем ЦСКА и болельщиков армейского клуба, что они обрели свой дом. Это очень важно – в последнее время в Москве появились стадионы "Локомотива", "Спартака" и ЦСКА. Это хорошо для таких клубов, это будет привлекать болельщиков.

– Праздничная атмосфера может как-то превратиться в дополнительную мотивацию?

– Любой стадион не будет болеть за приезжую команду. Мы прекрасно понимаем, что нас ждет на новом стадионе ЦСКА. Естественно, у соперника будет хороший настрой. Нам надо сохранять хладнокровие и проявить свои лучшие качества.

Трансляция матча ЦСКА - "Терек"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур
Материалы сюжета: Открытие стадиона ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Borg-se

"Терек" прекрасно понимаем ===== понимаеТ.

20:38

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