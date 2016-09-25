Рашид Рахимов: "Терек" недоволен ничьей с "Арсеналом"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов остался недоволен результатом матча 8-го тура РФПЛ с "Арсеналом". Матч, который прошел в Туле, завершился со счетом 0:0. "Арсенал" за 8 туров забил всего два мяча, однако набрал шесть очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. "Терек" с 11 баллами идет восьмым.

– "Тереку" все свои задачи нужно было решать в первом тайме. В концовке матча сказалась усталость команды, – сказал после матча Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Один эпизод может решить игру, но если брать общий рисунок матча, то ничьей мы недовольны. Левый фланг? Там были индивидуальные ошибки. Я не могу упрекнуть команду ни в чем, она делает все возможное на поле и выдает тот максимум, который есть на данный момент. В опорной зоне тоже были ошибки, нам не хватало мобильности. Были эпизоды, когда сопернику удавалось выходить в атаку через нашу опорную зону.