Рашид Рахимов: "Терек" не делит матчи на привалочные и непривалочные"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов перед началом матча 23-го тура чемпионата России с "Оренбургом" выразил уверенность в том, что игра не будет простой. По его словам, грозненцам необходимо выйти на поле с максимальной концентрацией.

- "Тереку" предстоит матч с "Оренбургом", к которому нужно подойти с максимальной концентрацией, - сказал Рахимов в интервью телеканалу "Наш футбол". - Это касается и следующих игр. Я не делю игры на привалочные и непривалочные. К каждой встрече нужно готовиться отдельно. Нужно показать все, на что мы способны.