Рашид Рахимов: "Терек" начал матч с "Уралом" плохо, потому что игроки не отошли от "Рубина"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча 26-го тура чемпионата Росси против "Урала" (5:2) отметил, что команда плохо вошла в игру из-за усталости после предыдущего поединка с "Рубином" (1:0). По его словам, весь первый тайм футболистам приходилось терпеть, а втором - проявить морально-волевые качества.

- Игра получилась результативной, но она была очень нервной, - приводит пресс-служба "Терека" слова Рахимова. - Мы начали матч очень плохо. Пришлось терпеть весь первый тайм, не хотелось менять схему, но она работала очень плохо. Три игрока в центре поля не успевали покрывать все расстояния. При такой энергозатратной игре чувствовалось, что они еще не разбежались, не вошли в игру после матча с "Рубином". Сегодня играли через два дня на третий. Во втором тайме проявили морально-волевые качества. Хорошо, что удалось забить второй мяч - сопернику пришлось раскрываться. И у нас получилось достаточно много хороших контратак, были забиты хорошие мячи. Должен поблагодарить команду за такие морально-волевые качества. Они прекрасно понимали, что это была заключительная домашняя игра сезона. Хотели порадовать болельщиков, закончить домашние матчи победой.

Надо отдать должное соперникам, они выглядели неплохо, подобраны хорошие молодые футболисты. Они мобильные, быстрые, поэтому нам было достаточно сложно в первом тайме. При счете 4:1 у нас появилась расслабленность, и пропустили второй мяч, подавая свой угловой. Так бывает в футболе, футбол красен и приятен голами. Хорошо, что забили на три мяча больше соперников. Ребята заслужили эту победу и заслужили выходные.