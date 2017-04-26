Рашид Рахимов: "Терек" хорошо использовал свободные зоны"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после победы над "Рубином" в матче 25-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что игроки выполнили установку на игру. Также он отметил, что у грозненцев было еще несколько хороших моментов для взятия ворот.

- Нам пришлось отказаться от футбола, в который хотим играть, но пока не получается, и все-таки сыграть более надежно в обороне получилось, - сказал во флеш-интервью Рахимов. - Удалось забить гол, а во втором тайме были еще два хороших момента, чтобы забивать и заканчивать игру. Изначально у "Терека" была задача очень плотно сыграть в обороне, так как знали, что моменты в атаке найдем. Эта задумка удалась. Надо отдать должное ребятам. Они доиграли все эпизоды до конца. Не вспомню ни один опасный момент у наших ворот.

Что касается забитого гола, перед матчем мы говорили, что нужно использовать зоны за спиной соперника, так как "Рубин" высоко поднимается. В этом эпизоде футболисты сыграли правильно. Я, естественно, доволен, что удалось реализовать то, о чем говорили. Не могу сказать, что у "Рубина" есть какие-то проблемы, но мы воспользовались анализом игры соперника.

"СЭ" провел трансляцию матча