Рашид Рахимов: "Спартак" заслуженно находится на первом месте"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов подчеркнул в интервью "Известиям", что команда показала неплохой футбол в матче 15-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:1), несмотря на поражение. Специалист выразил мнение, что красно-белые по праву занимают первое место в турнирной таблице.

– Почему не удалось добиться положительного результата в игре со "Спартаком"? У "Терека" снова были проблемы с реализацией?

– В футболе так случается. Все реализовать нельзя. А сегодня мы и вовсе ничего не реализовали. В таких матчах и большого количества моментов не бывает. Именно по организации игры и самоотдаче у "Терека" многое получилось. Но все-таки нам не хватает качества и индивидуального мастерства. Иногда именно эти факторы решают исход матчей. Того же самого не хватило, к примеру, в игре с "Томью" в прошлом туре. Но считаю, что саму игру мы показываем неплохую.

– "Терек" впервые за пять лет проиграл в Грозном "Спартаку", при том, что у красно-белых было не очень много моментов. Чем команда Массимо Карреры отличается от "Спартака" прошлых лет?

– С Массимо Каррерой у "Спартака" добавился прагматизм. Обратите внимание, как они стали играть в обороне – футболисты быстро возвращаются назад и очень компактно играют в защите. Сразу после забитого гола и до самого конца матча можно было увидеть у "Спартака" насыщенную, вязкую оборону. Если вспоминать второй тайм, то они всего 2–3 раза дошли до наших ворот. Этот прагматизм – что-то совершенно новое для красно-белых. Игра "Спартака" стала более сбалансированной. Считаю, что москвичи по праву находятся на первом месте в турнирной таблице, потому что показывают стабильную игру.