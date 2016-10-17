Рашид Рахимов: "Результат закономерен"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча 10-го тура чемпионата России с "Анжи" (0:0) остался доволен игрой команды. По словам наставника, после удаления подопечные хорошо себя проявили.

– Игра была живая, но очень тяжелый газон. Мягкий. Во многих эпизодах мы выглядели неплохо. В первом тайме могли забить, – отметил Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Во втором стали действовать лучше, контролировали игру, создавали моменты. Очень грамотно сыграли после удаления. Даже вдесятером имели возможности для атак. Но и соперник имел моменты. Обидно, что не забили. Но и "Анжи" может сказать то же самое. Поэтому результат закономерен.