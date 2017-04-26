Рашид Рахимов: "Просил игроков "Терека" не думать о зоне еврокубков"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после победы над "Рубином" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России отметил, что тактический план на игру у его команды получился. Он добавил, что команда не думает о возможном попадании в зону еврокубков.

– Обе команды подошли к игре с не очень хорошими результатами. Нужны были очки. Отсюда было и напряжение. Мы немного поменяли тактическую схему. Ждали от "Рубина" много фланговой игры, поэтому сыграли в трех центральных защитников. Схема сработала – моментов у наших ворот не было.

Думаю, что тактический план на игру нам удался. Удалось взять три очка у разъяренного соперника. Зона еврокубков? Я просил не думать об этом. Появляется давление и напряжение. После домашнего поражения от "Уфы" было сложно выходить из этого положения. У нас были ситуации, когда мы по семь матчей не выигрывали и находились внизу. Должна быть сила духа и воля. Можно сделать шаг назад, а можно двигаться вперед. Не надо падать в грязь лицом. Нужно уметь подняться и показать, что эта грязь лечебная. (Артур ЕНИКЕЕВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Рубин" – "Терек"