17:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рашид Рахимов: "Проблем у "Терека" достаточно - в заявке всего 15 игроков"

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Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов перед матчем 16-го тура премьер-лиги против "Краснодара" отметил, что у его команды множество проблем с составом. Несмотря на это, наставник надеется, что футболисты, которые выйдут на поле, достойно заменят отсутствующих.

- Не смогут сыграть Иванов и Митришев, - заявил Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол". - Проблем достаточно - в заявке всего 15 игроков. Отстутствие игроков для нас имеет большое значение. Думаю, те футболисты, которые выйдут сегодня, покажут себя с лучшей стороны. Надеюсь, что сможем оказать такое же давление на флангах, как и в предыдущих матчах.

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