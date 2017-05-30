Рашид Рахимов: "При поиске новой команды меня будут интересовать более высокие цели"

Экс-тренер "Терека" Рашид Рахимов в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" отметил, что хотел бы попробовать свои силы в клубе, которые будет преследовать высокие цели. Ранее "СЭ" сообщал, что специалист может возглавить тульский "Арсенал" или "Крылья Советов".

- Меня будут интересовать более высокие цели, - заявил Рахимов. - То, где можно проявить себя еще раз и достичь определенного результата. Но сказать, какой получится пауза, я не могу. Не знаю, что будет завтра. Пауза может продлиться два-три месяца, а может закончиться в ближайшее время. Но у меня достаточно сил, чтобы продолжить работать.