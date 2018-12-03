Рашид Рахимов: "Предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он на поле не вышел"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов заявил, что футболистам его команды удалось избежать серьезных последствий после матча 16-го тура премьере-лиги с "Енисеем" (1:1). Игра между командами, напомним, проходила при температуре около минус 15-16 градусов ниже нуля.

– О травмах и болезнях после матча в Красноярске точно не скажу, потому что у команды выходной, но насколько знаю, последствий удалось избежать, – сказал Рахимов. – В перерыве и после игры просил наших врачей дать футболистам все необходимое, чтобы избежать заболеваний.

Да и вообще играть в таких условиях – ненормально. Не все футболисты понимали, что происходит. Думбья уже в перерыве попросил, чтобы его заменили. Я видел, что толку от него на поле не было, он просто ходил и дышал в перчатки, поэтому в итоге его заменил. Другой пример – Мохаммади. Он очень быстрый игрок, его мало кто может обогнать, но в Красноярске его обходили, как стоячего. Я даже не стал ему что-то говорить в перерыве, потому что понимал условия, когда у меня у поля глаза мороз резал. Вот и иранец говорил, что просто ничего не видит, что происходит на поле.

– Профсоюз игроков хочет усовершенствовать систему замера температуры. Правильно?

– Конечно! То, что случилось в Красноярске, повторяться не должно. Сначала градусник показывают одну температуру, через пять минут – другую. А в итоге везде в городе столбик термометра показывает ниже 16 градусов, и только один на весь город показывает температуру выше. Разве это нормально? Я ведь предложил их спортивному директору снять штаны и сыграть в футбол с игроками, но он на поле не вышел. (Андрей Сизякин)

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