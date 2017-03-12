Рашид Рахимов: "После "МЮ" у "Ростова" много положительных эмоций"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов во флэш-интервью перед матчем 19-го тура чемпионата России с "Ростовом" отметил, что его не беспокоит качество поля. Также специалист выразил мнение, что ростовчане смогут компенсировать усталость положительным зарядом, полученным после ничьей с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы.

– Поле? В первую очередь мы должны думать не об этом, – сказал Рахимов. – Все игры разные, сегодня новая. Естественно, после удачного выступления в еврокубках у "Ростова" много положительных эмоций. Нам нужно постараться сыграть в свою игру, избежать простых ошибок и не уступить в единоборствах.

Да, с одной стороны, "Терек" должен быть свежее. Но у нас есть понимание, что такое эмоциональный фон. У нас здесь "минус" после домашнего поражения от "Уфы", а у "Ростова" после "МЮ" – "плюс". Так что мы здесь на равных.

Трансляция матча "Ростов" - "Терек"