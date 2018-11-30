Рашид Рахимов: "Поле в Красноярске неплохого качества. Посмотрим, какая будет погода"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал о состоянии поля и погоде в Красноярске накануне матча 16-го тура РПЛ против "Енисея".

- Мы уже прилетели в Красноярск. Готовы ли играть? Посмотрим, какая погода будет в день матча. Сегодня она была приемлемой для футбола. Поле достаточно неплохо качества. По прогнозам завтра ожидается от минус 16 до минус 21 градусов. Посмотрим, как будет на самом деле. Если такая погода, то я не вижу смысла рисковать футболистами, - сказал Рахимов "СЭ". (Юлия Яковлева)

Напомним, на прошлой неделе бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило сибирякам принять клуб из Чечни в манеже, однако после протестов самой лиги и представителей "Ахмата" решение было отменено и проведение игры назначили на открытом воздухе.

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