Рашид Рахимов: "Пока у "Ахмата" больше потерь"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в интервью клубной пресс-службе рассказал о планах команды на зимних сборах и о контрольных матчах. Он отметил, что команде непросто втягиваться в работу.

– Обычно в начале сборов день-два уходит на втягивающие занятия. Вы же вчера первую тренировку провели в обычном режиме, и даже была работа на тактику. Говорит ли это о том, что футболисты выполнили домашнюю работу на сто процентов и приехали на сборы в отличной форме?

– Выполнить-то они ее выполнили, я бы сказал процентов на девяносто. Когда работаешь индивидуально – это одно, а когда работаешь в группе с командой – это совершенно другое. Пока чувствуется, что тяжело втягиваются, но сборы для того и проводятся, чтобы хорошо нагрузить команду.

– Во вторник официально состоялись переходы Идрисса Думбия в "Спортинг" и Аюба Бацуева в "Чайку", а в "Ахмат" перешел Дамиан Шимански. Какие еще перемены ожидаются в трансферный период, есть ли планы усилить ту или иную позицию?

– Конечно хочется усилить, и в этом направлении ведется работа, эта работа безостановочная. Усиление должно быть качественным. Пока у нас больше потерь. Пришел Шимански, а покинули команду Думбья, Плиев, с травмой Гащенков, который, к сожалению, в ближайшее время нам не поможет.

– Судя по тому, что Шимански оказался в расположении клуба в самом начале сборов, клуб вел переговоры, а значит интерес к игроку возник не вчера. Раскройте некоторые детали, как и когда появился интерес к польскому футболисту?

– Естественно, интерес возник раньше, были долгие переговоры. Мы смотрели за ним и прекрасно понимали, что он закроет ту позицию, которую мы хотели. Нам нужен игрок, который умеет вести игру, который обладает неплохим пасом, пониманием игры. Шимански игрок сборной Польши. Я надеюсь, что он адаптируется быстро и сможет нам помочь.

– Известно, что "Ахмат" проведет в Турции три сбора. Сколько контрольных матчей планируете сыграть, с какими командами?

– Планируем сыграть два матча на этом сборе. 21 января сыграем с венгерской командой "Гонвед", а 26-го с польской "Краковией". На вторых сборах запланировано пять спаррингов. На третьих сборах – три матча. Пока не знаем с кем, но я придерживаюсь позиции, что на последних сборах соперники должны быть очень сильного качества, чтобы в играх с ними проверить свои возможности, на каком уровне мы находимся, чего нам не хватает.