Рашид Рахимов: "Пока "Тереку" не хватает мастерства"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча 14-го тура чемпионата России с "Томью" (0:0) отметил, что команда играла в атакующий футбол и с одним нападающим. По словам наставника, проблема заключается в мастерстве.

– А вам не кажется, что мы и с одним нападающим играли в очень атакующий футбол? Игра не зависит от того, что будет двое нападающих, – цитирует Рахимова официальный сайт "Терека".

– Может, было бы больше остроты?

– Когда в конце матча было двое форвардов, было больше остроты?

– Может быть было бы, играй они вдвоем с первых минут.

– Может быть... Мы всегда гадаем. Острота должна была быть и в конце, когда появился более свежий игрок. Не важно, сколько у тебя нападающих. Нужен определенный уровень мастерства, чтобы преодолевать такую оборону. Этого у нас еще нет. Не могу предъявить команде претензий по движению, по самоотдаче, по единоборствам. В таких матчах бывает 1-2 момента, когда ты должен забить и заставить соперника раскрыться. У нас было всего 2-3 момента. Тренерскому штабу приходится анализировать каждый день. Выпускаешь свежих игроков, но они уперлись в то же самое – 10 человек в обороне, вынос мяча, один в один обыграть очень тяжело, есть двойная-тройная страховка. Отсюда сразу идет технический брак.

А в конце была игра ва-банк, когда отказались от организации игры, определенного построения. И тут уже, можно забить, а можно и пропустить.