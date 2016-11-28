Рашид Рахимов: "По матчу со "Спартаком" не стал бы все сводить к аспекту судейства"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов подчеркнул в интервью "Известиям", что не считает игру футболистов "Спартака" в матче 15-го тура премьер-лиги (0:1) чрезмерно жесткой. Специалист подчеркнул, что работа арбитра не сказалась на результате встречи.

– Не показалось, что футболисты "Спартака" играли слишком жестко?

– Мы тоже играли не мягко. Футбол – контактная игра, поэтому жаловаться на жесткость я бы не стал. Я и сам требую от игроков вести плотную, жесткую борьбу.

– Вам не показалось, что в какой-то момент судья упустил контроль над игрой?

– Судья много давал бороться. Были эпизоды, которые, по моему мнению, трактовались арбитром не совсем правильно, но такое бывает практически в каждой игре. Естественно, у меня были некоторые претензии. Но я бы не стал все сводить к аспекту судейства, все-таки "Тереку" нужно было реализовывать свои моменты, и тогда картина была бы другая.