Рашид Рахимов: "Первый пропущенный гол получился глупым, он и шокировал игроков "Терека"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после игры 7-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:3) подчеркнул, что команда пропускала слишком простые мячи. Специалист отметил, что грозненцам необходимо преодолевать непростой период.

– Мы понимали, что "Амкар" будет играть от обороны, поэтому было важно забить первыми, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Рахимов. – Это получилось, но затем мы пропустили глупый мяч, а за ним и второй, и третий. Мы вновь пропустили легкие голы, а первый и вовсе надломил коллектив. Был промежуток, когда из-за этого команда была шокирована, но я сказал ребятам, что не могу им отказать в желании.

Сейчас у нас нет той сыгранности, что в прошлом году. К этому нужно стремиться и преодолевать тяжелый период. Больше всего расстроил факт простых пропущенных мячей.

Отметим, что после встречи в твиттере РФПЛ появилась информация об отказе Рахимовым давать послематчевое интервью.