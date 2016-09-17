22:29 17 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рашид Рахимов: "Первый пропущенный гол получился глупым, он и шокировал игроков "Терека"

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Вратарь "Терека" Ярослав ГОДЗЮР."Терек" доверил Годзюру и прогадал. "Амкар" выиграл в Грозном

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после игры 7-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:3) подчеркнул, что команда пропускала слишком простые мячи. Специалист отметил, что грозненцам необходимо преодолевать непростой период.

– Мы понимали, что "Амкар" будет играть от обороны, поэтому было важно забить первыми, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Рахимов. – Это получилось, но затем мы пропустили глупый мяч, а за ним и второй, и третий. Мы вновь пропустили легкие голы, а первый и вовсе надломил коллектив. Был промежуток, когда из-за этого команда была шокирована, но я сказал ребятам, что не могу им отказать в желании.

Сейчас у нас нет той сыгранности, что в прошлом году. К этому нужно стремиться и преодолевать тяжелый период. Больше всего расстроил факт простых пропущенных мячей.

Отметим, что после встречи в твиттере РФПЛ появилась информация об отказе Рахимовым давать послематчевое интервью.

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