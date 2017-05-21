Рашид Рахимов: "Очень неприятно от вылета "Крыльев", а для Лиги Европы нужно сделать больше"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (3:1) отметил, что сожалеет о вылете соперника из премьер-лиги. По его словам, в Самаре должен быть большой футбол.

- Я понимаю, что радости эта пресс-конференция вам не принесет никакой, - заявил Рахимов. - Очень неприятно, Самара – футбольный город. Но если говорить об игре, то этот результат по делу. Если помните я говорил, что не люблю играть с командами, которые ничего не решают. Так было в Томске, очень тяжелая игра была. Сегодня это команда подтвердила.

Мы победили заслуженно. Я понимаю ваше разочарование. В Самаре должен быть большой футбол. Лига Европы? Для Лиги Европы нужно сделать больше. Пятое место – это очень хороший результат. Перед нами только гранды - "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и "Краснодар". В общем-то, заслуженно по игре заняли это место.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Терек"