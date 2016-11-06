Рашид Рахимов: "Очень большое количество брака в первые 30 минут"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов отметил, что матч 13-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:1) получился тяжелым для его команды. По ходу встречи грозненцы уступали в счете.

– В эмоциональном плане сам матч был сложным, нервная игра, – цитирует ТАСС Рахимова. – Итог успокоил, сейчас чувствую опустошенность. Радует организованная игра и самоотдача футболистов.

Очень большое количество брака в первые 30 минут. Это наша самая проблемная фаза на данный момент. Мы теряем мяч при позиционной атаке. Для этого нам надо улучшать техническую оснащенность футболистов. Физически команда выглядит неплохо, но выигрывать только за счет этого – мало, нужно играть в футбол. У команды есть проблемы с контролем мяча и позиционными атаками.

После игры футболисты "Терека" получат четыре дня выходных.