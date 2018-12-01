Рашид Рахимов: "Нельзя играть в такую погоду и вредить здоровью футболистов "

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов считает ошибочным решение проводить сегодня матч 16-го тура чемпионата России против "Енисея". Он полагает, что температура для этого слишком низкая.

- Мое отношение к футболу в такую погоду? Негативное, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Правильнее сказать, что нужно больше думать о футболистах. Мы-то можем постоять и выпить что-то горячее. В такую погоду нельзя играть, нельзя вредить здоровью людей. По ощущениям, из-за ветра температура где-то -25. Было принято решение, и мы должны ему подчиняться. Я не понимаю, чем руководствовались, принимая такое решение. Все другие градусники в городе показывали температуру ниже 15 градусов мороза, а здесь вдруг показал - 14,6, хотя за пять минут до этого показывал - 13,9. Мы готовы были еще раз прилететь. То, что мы увидим, сложно будет назвать футболом.

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