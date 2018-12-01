18:38 | Футбол — РПЛ

Рашид Рахимов: "Нельзя играть в таких погодных условиях"

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Главный тренер "Ахмата"  Рашид Рахимов после матча 16-го тура премьер-лиги против "Енисея" (1:1) заявил, что обе команды рисковали здоровьем футболистов, играя в тяжелых погодных условиях. 

- Комфортной игры ожидать не стоило, - сказал Рахимов на послематчевой пресс-конференции. - Это не футбол, а лотерея. В таких погодных условиях возрастает количество непонятных действий игроков. Передачи делаются не по нормальному, а по деревянному мячу. Результат будет зафиксирован, но назвать это игрой...

Мы ничего не может сделать с природой. Надо понимать, что мы рискуем здоровьем людей. К сожалению, решение было принято. Мое мнение такое: нельзя играть в подобных погодных условиях. Должны быть крытые стадионы. У футболистов есть семьи, дети, своя жизнь. Она также одна. Я не в праве рисковать их здоровьем. 

Енисей - Ахмат

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https://twitter.com/FCEnisey/status/1068888503679893504

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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