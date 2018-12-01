Рашид Рахимов: "Нельзя играть в таких погодных условиях"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после матча 16-го тура премьер-лиги против "Енисея" (1:1) заявил, что обе команды рисковали здоровьем футболистов, играя в тяжелых погодных условиях.

- Комфортной игры ожидать не стоило, - сказал Рахимов на послематчевой пресс-конференции. - Это не футбол, а лотерея. В таких погодных условиях возрастает количество непонятных действий игроков. Передачи делаются не по нормальному, а по деревянному мячу. Результат будет зафиксирован, но назвать это игрой...

Мы ничего не может сделать с природой. Надо понимать, что мы рискуем здоровьем людей. К сожалению, решение было принято. Мое мнение такое: нельзя играть в подобных погодных условиях. Должны быть крытые стадионы. У футболистов есть семьи, дети, своя жизнь. Она также одна. Я не в праве рисковать их здоровьем.

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